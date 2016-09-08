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創見8月合併營收17.9億元 月成長1.4％

2016-09-08  18:18

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見資訊（2451）自結8月合併營收17.9億元，月成長1.4%。

創見第一大產品線為工控產品，占整體營收比重36.2%，策略性產品占21.3%、消費型Flash產品占29.4%，標準型DRAM產品則占13.1%。

創見表示，8月營收較上月成長，主要受惠工控產品營收穩定攀升，預估下半年工規SSD在工控產品中的占比將會顯著成長，未來可望成為工控產品主力。

另傳統外接式硬碟因原物料回補，逐漸恢復以往銷售動能，使得創見策略性產品在8月銷售占比突破2成。

展望後市，創見將持續投入資源於工業應用市場，目前國外市場已成功導入多項專案，未來將有效挹注營收，搭配國內工控市場的穩定成長動能，預期第4季營收將有所突破。

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  • 記憶體模組廠創見資訊（2451）自結8月合併營收17.9億元，月成長1.4%。。（資料照，記者洪友芳攝）

    記憶體模組廠創見資訊（2451）自結8月合併營收17.9億元，月成長1.4%。。（資料照，記者洪友芳攝）

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