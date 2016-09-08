創見8月合併營收17.9億元 月成長1.4％
2016-09-08 18:18
〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見資訊（2451）自結8月合併營收17.9億元，月成長1.4%。
創見第一大產品線為工控產品，占整體營收比重36.2%，策略性產品占21.3%、消費型Flash產品占29.4%，標準型DRAM產品則占13.1%。
創見表示，8月營收較上月成長，主要受惠工控產品營收穩定攀升，預估下半年工規SSD在工控產品中的占比將會顯著成長，未來可望成為工控產品主力。
另傳統外接式硬碟因原物料回補，逐漸恢復以往銷售動能，使得創見策略性產品在8月銷售占比突破2成。
展望後市，創見將持續投入資源於工業應用市場，目前國外市場已成功導入多項專案，未來將有效挹注營收，搭配國內工控市場的穩定成長動能，預期第4季營收將有所突破。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 豪雨成災 藍營批三爺溪整治破功
- 台版「章魚哥」！清大證明烏賊會算數
- 基本工資月薪調漲1001元、時薪升至133元
- iPhone7正式發表 10大亮點報你知
- 吊扇從天而降 勾起眾人「巨型血滴子」恐怖回憶
- 活化百年古磚 善化社區營造秀成果
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 中國遊客在俄皇宮當眾小便…震撼全俄羅斯
- 小港高中學生活動中心新建工程 今舉行動土典禮
- 苗栗車牌競標 「8888、9999」6萬2標出
- 網紅募款救貓聲明沒重點 陳沂譏：零分大雄幫你寫的？
- 大巨蛋不拆了幕後真複雜…
- 冬山柚子節 7000顆平安柚堆柚龜
- 核一啟動除役 民團促別用露天乾貯
- 蘇花公路晚間強降雨 東澳蘇澳段封閉
- 海上對流雲系旺盛 澎湖發布大雨特報
- MLB》才剛重返先發 「天才小史」又受傷了
- 滅火器挑戰40公里路跑 楊大正特訓完秒成立牌
- 永不放棄！帕運選手傳聖火重摔不退 感動眾人
- 范范長出鬍子 自爆掉髮內幕
- 持假文憑來台教英文 加拿大男判刑2月
- 曾被拍到和錦織圭擁吻 福原愛過去難忘舊愛...
- 小樂第一次演戲就入圍金鐘 Andy哥哭了
- 「訪視流於形式」釀悲劇 監院糾正台中3單位
- 明年教育會考 桃園微調超額比序等項目
- 課堂上批太陽花 國中歷史老師惹議
- 桌球》日本最強小1生 全國賽上演大逆轉 （影音）
- 自由廣場》為澎湖公投IR說幾句話
- 還是乏人問津！ 北市議會舊址5度流標
- 新Apple Watch速度更快 具GPS功能
- 出國爭光被國防部拒 街舞團員向蔡英文求情引回響
- 侵吞廟產虧空 圓通寺住持會元判刑定讞
- 新任駐加拿大大使龔中誠抵渥太華 僑領熱烈歡迎
- 杜特蒂與歐巴馬終於破冰 兩人握手談了...
- 麻豆轉運站當「驛站」 轉銷農特物產
- 黑幫也識磯永吉 潛台大偷百年古物
- 新北查核非基改黃豆 未發現不法
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：創見8月合併營收17.9億元 月成長1.4％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分