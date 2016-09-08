日月光首次入選 道瓊永續指數成分股
2016-09-08 17:24
〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭日月光（2311）首度入選道瓊永續指數（DJSI）的世界指數（DJSI World）與新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股，並獲得產業領導者（Industry Leader）殊榮。日月光董事長張虔生表示，這代表日月光近幾年在企業社會責任善盡心力，獲得國際市場的肯定。
1999年推出的道瓊永續指數由RobecoSAM與S&P Dow Jones公司共同發行，為全球第一個企業永續評比指標，也為全球最具公信力的永續評比之一。該指數追蹤全球大型企業在經濟、環境與社會面向上的績效表現，為投資人將企業永續列為投資考量的重要依據。
「道瓊永續世界指數」每年挑選全球市值排名前2500家的大型企業進行評選，今年共有316家企業入選，在半導體及半導體設備產業組共有43家大型企業競逐，最後僅4家企業入選該類組世界指數成分股，除了日月光外，台灣入選企業還包括台積電（2330）及聯電（2303）。
道瓊永續指數所進行的評比項目，包含公司治理、風險管理、供應鏈管理、環境管理、人力資源發展等，日月光表示，集團此次在上述各個面向皆獲得亮眼成績，挑戰成功且首度入選。
日月光集團董事長張虔生表示，日月光在競爭激烈的全球半導體產業中獲此殊榮，代表過去多年在企業社會責任上的努力與成就受到肯定，未來將本著謙卑、誠信負責的態度與實際行動，持續推動日月光集團在永續發展上的作為。
張虔生也表示，集團1984年自高雄起家，深耕在地超過30年，全球化布局更強化對這塊土地的疼惜，在善盡社會責任、追求永續的過程中，與仰賴並汲取資源的土地共存共榮，是日月光集團始終不變的追求。
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