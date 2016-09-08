搶iPhone 7大餅 電信業者頻出招
2016-09-08 16:23
〔記者王憶紅／台北報導〕蘋果剛發表iPhone 7，台灣首次列為首賣國家，國內電信業者也為搶市場大餅，各祭出奇招，其中，相較其他電信業者的預約，亞太電信推出預購活動，這是iPhone手機推出以來，電信業者首次推出的預購活動。
五大電信中，遠傳電信首先發難，打出旗下直營、加盟與德誼門市，開賣日起連續三天早上八點即開始營業，亞太電信則宣布，下午2點啟動iPhone 7預約活動，消費者留下個人資料、選擇機型、不必付款，即可輕鬆完成iPhone 7預約，明日下午三點則開放預購，預購可以享有2000-4000元優惠，台灣之星與台灣大哥大也開放登記。
亞太電信強調，消費者9月9日下午3點起，於亞太電信網路門市完成iPhone 7指定資費方案限量預購，並付款，即可享開賣當日保證24小時內宅配到府的服務，如果誤點，每小時賠100元，上限賠7200元。
遠傳電信則強調，獨家4.5G超級三頻 （700+1800+2600） 完全支援 iPhone 7 三頻，在iPhone 7支援4G LTE Advanced規格下，數據下載速度達 450 Mbps。
台灣之星也表示，台灣之星官網及門市正式開放登記，不限台灣之星用戶，不需繳付任何費用，凡至活動網址留下基本資料（姓名/電話），即可完成登記，台灣大哥大則自下午三點起開放預約，消費者可先行到台灣大官網及全台門市留下個人手機資料及欲預約機款。
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