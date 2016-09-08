終結連4升 新台幣收31.286元

2016-09-08 16:21

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間走貶格局，終場以31.286元兌1美元作收，貶值4.6分，結束連續4個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為6.42億美元。

外匯交易員表示，新台幣跟隨主要亞洲貨幣回檔，但此波升勢是否告終，仍很難說，後續資金流向仍是主導短線匯價升貶的重要因素。

新台幣今以31.280元開出，最高31.263元、最低31.300元，終場收31.286元。