產品出貨加溫 元山8月營收年增38％

2016-09-08 15:50

〔記者李靚慧／台北報導〕風扇大廠元山（6275）8月營收1.96億元、年增38%，累計前8月營收15.84億元，年增12.34%。元山分析，因第三季汽車、移動冷氣、散熱模組出貨持續加溫，帶動第3季營收表現，對於全年營收成長維持樂觀預期。

去年下半年元山tier 1客戶汽車風扇恢復下單，加上今年氣候出現百年大熱，帶動風扇銷售量成長，使今年以來營收回復成長走勢。

元山指出，第3季移動冷氣出貨加溫，預期今年移動冷氣銷售成績可有數倍成長。

第4季將進入傳統淡季，但元山預期，除濕機、空氣清淨機等產品出貨可望成長，加上去年汽車風扇出貨基期不高，今年成長態勢可望延續。