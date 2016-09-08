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工聯會、商總出席基本工資審議會 經長：其實有拜託

2016-09-08  15:58

［記者林筑涵／台北報導］今日召開第2次基本工資審議會，有別於第一次會議資方同一陣線全數缺席，今日2名資方鬆動，出席與會。對此，經濟部長李世光坦言，以經濟部立場，是希望有完整代表列席，但昨日協商後決定能有幾位就幾位代表

昨日行政院副院長林錫耀與七大工商團體代表會面，進行「基本工資會前會」，溝通資方代表出席今日會議，面對困境，李世光坦言，昨日有當場請教工商團體這個問題，其實也有拜託出席一事。經溝通後，工業區廠商聯合總會及商業總會皆有代表入席，其餘五大工商團體立場仍維持不變，認為政府須履行當初談定的週休二日配套措施，含七天國假刪除、每月加班上限延長至54小時、休息日加班費須加倍。

李世光進一步說明，經濟部將等會後，看看各工商團體對會議結論有什麼想法，經濟部再行配合決議的基調做處理。

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  • 針對今日工商團體2名代表出席狀況，經濟部長李世光坦言，昨日其實有拜託，至於下一步將看會議結論再處理。（記者林筑涵攝）

    針對今日工商團體2名代表出席狀況，經濟部長李世光坦言，昨日其實有拜託，至於下一步將看會議結論再處理。（記者林筑涵攝）

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