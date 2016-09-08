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搶進4K電視市場 大同聯手Netflix

2016-09-08  15:35

〔記者李靚慧／台北報導〕根據統計，全台目前4K電視的市占率不到10%，大同（2371）力拼4K電視商機，今日宣布聯手全球串流影音龍頭Netflix，推出55型４Ｋ電視，搭配遙控器專屬快捷鍵按鈕，提升智慧電視的使用便利性，由於是國產家電首例，預估在明年農曆年前，銷售量可破三千台。

根據統計，去年全台全年電視銷售量約112萬台，大同綜合訊電總經理張忠棋預估，今年全台電視銷售量應屬「持平」表現，與去年相比，不會有太大的成長。

張忠棋指出，因為不好用、年輕人習慣在行動裝置上看電視，目前台灣的智慧電視（SmartTV）市占率僅9%，不過，智慧電視仍有大螢幕、觀看舒適等優點，大同仍看好智慧電視商機，積極思索如何讓智慧電視使用更為便利。

結合Netflix的55型4K電視，大同只賣不到3萬元，價格震撼業界，且首批還送32型液晶電視。大同預估，因為推出55型4K電視新商品，有助於9至12月電視產品業績成長，成長幅度可達10%。

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  • 聯手全球串流影音龍頭Netflix，大同搶進55型4K電視市場。（記者李靚慧攝）

    聯手全球串流影音龍頭Netflix，大同搶進55型4K電視市場。（記者李靚慧攝）

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