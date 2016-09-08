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三大法人買超8億 外資買超16億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣8.17億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2016-09-08  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣8.17億元。

外資今天買超16.5億元，投信賣超2.79億元，自營商賣超5.54億元。

台股今天漲3.82點，收在9262.89點，成交值新台幣761.97億元。

2016年09月08日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,100,694,365 985,225,370 115,468,995
自營商（避險） 3,516,000,625 4,185,938,883 -669,938,258
投信 671,375,890 949,938,844 -278,562,954
外資 25,670,909,365 24,020,051,568 1,650,857,797
合計 30,958,980,245 30,141,154,665 817,825,580
資料來源：台灣證交所。

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