力撐9200點 台股小漲3.82點

2016-09-08 14:59

〔記者陳柔蓁／台北報導〕樂陞漲停帶動遊戲股上揚、LED族群傳出好消息，讓台股即使是在傳產水泥下挫2％、蘋概股沒有直接受惠i7面市行情的狀況下，今（8）日大盤狹幅震盪，指數終場小漲3.82點，成交金額約新台幣761.97億元。

公開收購遭到放鴿子的樂陞（3662），在明天將除權息、啟動庫藏股激勵下，股價從第七根跌停拉到漲停價，振幅高達近20%，其餘遊戲類股跟著一掃日前頹勢，傳奇（4994）、宇峻（3546）、網龍（3083）、辣椒（4946）、昱泉（6169）、橘子（6180）股價上漲3%以上。

LED族群表現亮麗，因龍頭晶電公告8月合併營收為22.15億元，創下4個月以來新高，且四元LED訂單能見度已達年底，藍光LED接單排到第四季初，先從封存的新設備重新投入生產，晶電（2448）、新世紀（3383）、光鋐（4956）等股價大漲半根停板。

由技術面觀察，週二（6日）加權指數站回所有均線之上，目前下方的5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升。法人指出，台股在盤整過程中表現仍偏強勢，且外資維持買超，樂觀看待後市偏多，但成交量僅縮使長期仍有疑慮。