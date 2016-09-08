聯電執行長顏博文 獲頒SEMI傑出領袖獎
2016-09-08 14:48
〔記者洪友芳／新竹報導〕聯電執行長顏博文獲選SEMI（國際半導體產業協會）今年「SEMI永續製造傑出領袖獎」。
SEMI指出，顏博文擔任聯電執行長期間，帶領公司成為半導體永續製造的領導廠商之一，對員工、顧客與供應商強調「永續發展不只是聯電的願景，也是公司的核心理念」。
在顏博文所打造的企業架構下，聯電設有委員會負責監督所有和永續相關的目標與活動，並由他親自擔任主委，向聯電董事會直接報告成果。顏的努力為聯電的永續製造帶來極大的正面影響。
顏博文獲SEMI獎項委員會讚賞的成就包括環境保護面，省電、省天然氣與省水，減少相關汙染及廢棄物，南科的Fab 12A，獲得台灣綠建築金級認證及LEED金級認證。
此外，聯電透過多種方案倡導社區志工文化，像「播撒希望種子」活動已協助6千多名弱勢家庭兒童；聯電早在20多年前即成立高科技消防隊，至今仍是台灣電子業唯一擁有消防隊的公司，消防隊員共106人，包括13位全職員工及93名義消。
SEMI表示，「SEMI永續製造傑出領袖獎」是為了紀念已故的Tokyo Electron Limited前總裁Akira Inoue先生而設立，他不但曾任SEMI董事，也極力在半導體產業提倡永續製造概念，獎項主要表彰業界對降低半導體製造的環境與社會衝擊有重大領導貢獻的人士，歷屆得主包括台積電董事長張忠謀、美光執行長Mark Durcan、格羅方德執行長Ajit Manocha及Intel執行長 Craig Barrett。
SEMI昨晚舉行「2016科技菁英領袖晚宴」，已由總統蔡英文頒發2016年「SEMI永續製造傑出領袖獎」給顏博文。
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