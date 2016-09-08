彰銀總經理：獲利已提前突破百億元大關

2016-09-08 14:29

〔記者盧冠誠／台北報導〕彰銀（2801）今天舉行第二季法說，彰銀總經理施建安表示，稅前盈餘已提前突破100億元大關，今年將連續7年超越百億元。彰銀董事長張明道也再度強調，100億元現在對彰銀來說只是基本門檻，不再只是一個目標。

彰銀昨公布8月稅前盈餘為14.56億元，累計前8月稅前盈餘100.51億元，儘管面臨不利的國內外經濟、金融環境，仍較去年同期逆勢成長近2％。

施建安表示，以前100億元的獲利，很多是呆帳收回，今年對彰銀的貢獻則是微乎其微，我們都是一分錢、一分錢累積下來的！

施建安指出，在董事長的帶領下，各項業務都是很健康在發展，且目前銀行的最大優勢就是將士用命，全體行員皆希望彰銀可永續經營。