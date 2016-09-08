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iPhone 7台灣首波開賣 五大電信不排除高資費0元帶回

2016-09-08  14:04

〔記者王憶紅／台北報導〕蘋果iPhone 7、iPhone 7 Plus，台灣列位全球第一波銷售國家名單，五大電信全數在9月16日開賣，其中，遠傳直營/加盟門市更提前在早上8點就營業。市場人士認為，五大電信可能搭配高資費，0元帶回家。

台灣蘋果官網單機售價，4.7吋的iPhone 7 32GB為24,500元、128GB為28,500元、256GB為32,500元；5.5吋的iPhone 7 Plus 32GB為28,900元、128GB為32,900 元、256GB為36,900元，而亮面曜石黑色則只有128GB和256GB兩種版本。

中華電信將在9月16日起於全台超過530家中華電信指定銷售門市（含神腦）正式開賣iPhone新機，進一步資訊將近期公布。

遠傳9月16日起消費者即可至全台遠傳直營/加盟/德誼門市申辦最新iPhone7，其中，遠傳全台直營/加盟門市將於9月16日起連續三天提前8:00開始營業（9/16、17、18）。

台灣大、亞太電信、台灣之星將陸續公布進一步消息。

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  • 蘋果iPhone 7、iPhone 7 Plus，台灣列位全球第一波銷售國家名單，五大電信全數在9月16日開賣。（資料照，記者陳炳宏攝）

    蘋果iPhone 7、iPhone 7 Plus，台灣列位全球第一波銷售國家名單，五大電信全數在9月16日開賣。（資料照，記者陳炳宏攝）

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