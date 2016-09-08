呼應政院亞洲矽谷 新北將開放全市為物聯網試驗場

2016-09-08 13:50

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院會今拍板通過「亞洲．矽谷推動方案」，行政院長林全表示桃園是最有潛力發展的地方，不過新北市也表示支持新方案。新北經發局長施威全撰寫評論表示，相較於舊版方案遺漏新北市，新版正視新北市是台灣ICT最重要生產基地事實；目前新北經發局正思考推動開放全市做為IoT產業試驗場域，幫助廠商練兵。

今方案由政院拍板通過後，施威全在臉書上撰寫評論，表示「新北市發展IoT產業的基礎條件強」、 「沒有遺漏新北市是對的」。

施威全說，相較於舊版「亞洲矽谷」遺漏新北市，新的改頭換面除版本名稱上多了「一點」，內容上也正視新北市是台灣ICT產業最重要生產基地的事實，並回應新北市政府的呼籲，規劃「基北桃桃竹」做為智慧交通的示範場域，以全台作為AR、VR的創新場域。

施威全也說，呼應方案，新北市經發局正思考推動開放全市做為IoT產業的實證試驗場域，協助廠商排除行政障礙，能在實際生活中具體練兵，貼近民眾需求，發展應用與商業模式，以利取得商機。

施威全也比較桃園、新北兩地條件差異，強調桃園仍需2至3年時間布建，而新北市有產業群聚，4G通訊涵蓋率也超過90%，提供超過2萬多個無線網路上網熱點，並且連續3年入圍頂尖七大智慧城市；強調新北市發展IoT產業的條件十分成熟，歡迎中央多加利用。

此外，施威全也建議將政府及民眾共同面對卻不易有效解決的新議題，如食品安全、勞資糾紛、交通、數位經濟等做為題目，以創造需求的方式請新創事業提供完整解決方案，並提供場域和資源讓其研究和驗證。

他強調，這樣不僅為新創團隊提供機會、資金與經驗，也藉此引入民間力量共同思考解決新時代棘手問題，更可發展出解決問題所需的技術，有機會成為服務輸出新模式。