樂陞許金龍擬午後召開記者會 不開放提問
2016-09-08 13:09
〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞董座許金龍昨日改列被告身分後，今日一早進公司召開董事會，目前雖然會議仍在進行中，但樂陞表示，下午董事長將召開記者會，主要是針對目前及後續處理做統一說明，但因為偵查期間很多事情不能說，因此「不開放提問」。
昨日樂陞表示，今日將召開董事會，由董事們將委請律師告發承銷商中國信託商業銀行及日商百尺竿頭詐欺，而早盤股價從跌停板一路狂飆至漲停板47.75元，成交量目前高達1.4萬張，買單高掛3100多張。
目前董事會仍在進行中，不過，公司已經通知媒體下午將召開記者會，針對目前情況與後續處理，統一公開說明，但不開放提問。
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