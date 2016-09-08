全球首創 美國運通設「黑卡」專屬貴賓室
2016-09-08 12:48
〔記者李靚慧／台北報導〕台灣的富裕人士，正以每年二位數的速度成長，看好其消費潛力，美國運通獲得晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮的支持，針對「百夫長卡Centurion Card」（俗稱黑卡）持卡人，在台灣設置專屬貴賓室（Centurion House），這也是全球首創，設置於市區的專屬貴賓室。
根據調查，台灣的富裕人士，在2014年就已逾11萬人，2015年亞太地區財富報告資料更顯示，台灣富裕人士年增率高達11.8%，幅度是亞洲四小龍之冠。
看好這群頂級客戶的消費能力，美國運通在2010年，將黑卡引進台灣，由於申請資格採「邀請制」，因此客戶對象、客戶人數一直是該公司最高機密，持有黑卡，也代表身分地位的象徵。
目前「富裕人士」的定義，就是口袋中隨時有100萬美元（約3000萬台幣）流動資產可動用的有錢人，若獲邀申請黑卡，因為該卡屬「簽帳卡」，簽帳金額無上限，但須繳交一年16萬元（5000美元）的年費。
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