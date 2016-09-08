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Vive頭帶供應商「百和」 八月營收創新高

2016-09-08  11:20

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣百和（9938）8月自結合併營收為9.48億元、年增19.8％；累計前8月合併營收68.84億元、年增14.3％，創歷史同期新高。

百和為宏達電虛擬實境頭戴式裝置Vive頭帶供應商，除了話題加持，其四面彈性鬆緊帶、一片式鞋面布等新產品穩定增產，法人看好百合全年合併營收挑戰120億元、每股稅後純益上看5元，創歷史新高。

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  • 圖為HTC Vive。（資料照，記者王憶紅攝）

    圖為HTC Vive。（資料照，記者王憶紅攝）

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相關關鍵字： Vive 台灣百和 宏達電 營收
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