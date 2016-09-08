讓利建案刺激買氣 直接挑戰區域中古屋價格
為刺激房市買氣，北台灣讓利建案持續擴散，汐止甚至出現趨近中古屋價格的新建案。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕8月房市風向球為代表衰退的藍燈，是今年第6顆，不過，部分明顯讓價建案也帶動買氣，尤其是新北市最明顯，以板橋、汐止、淡水買氣表現較佳，主要仍是因為有感讓利，其中汐止更出現讓利建案價格直接殺到跟中古屋價格趨近的案例。
8月雖然進入民俗鬼月，但北台灣預售市場推案依然踴躍，新增案量超過3百億元以上，且指標案眾多。相反地，成屋市場受到鬼月影響較顯著，新增供給戶數僅萎縮至約4百出頭戶左右，而新成屋案全是中、小型建案，單一案量逾15億以上的指標案掛蛋。雖然成屋新供給量較7月下滑，但與去年同期相比卻呈現年增。
同樣受到鬼月影響，8月建案報廣量滑落至1.73萬批，比7月的2.2萬批，銳減逾2成。但若不計7月，8月廣告量其實與今年4到6月差異不大，且比去年同期的1.28萬批有明顯成長，業者銷售信心似乎已有築底回溫的味道，願意釋出廣告投石問路。
《住展》雜誌企研室經理何世昌分析， 8月的來客與成交組數表現意外比預期來得好，整體看屋來客組數僅小幅下滑。減少的地區在宜蘭、桃園外圍行政區，以及新北市部份行政區。台北市、新竹地區因原本基期偏低，鬼月來客組數幾呈持平。而基隆受到降價案帶動，來客組數反而出現爆炸性激增。
在成交方面，依舊仰賴讓利案撐起全場，成交組數持續維持在今年相對高水準。北台灣成交組數最高的前三名，分別是板橋、汐止與淡水，三區熱賣的關鍵還是在價格合理。
汐止因讓利建案價格殺到跟中古屋相差無幾，購屋族捨舊屋買新房，導致建案成交量大幅上揚。另外，基隆中正區也在讓利案助攻下，成交組數快速攀升。
何世昌補充，8月市況顯示房市不怕鬼，只怕不降價，雖然台北市市況仍舊低迷，但只要地段好、價位降到合理水位，客戶就願意掏錢買單，並預期在鬼月因素消除，以及讓利建案不斷增加之下，與中古屋價差持續縮小，應能吸納原本的中古屋買盤，9月市況應會比8月樂觀。
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