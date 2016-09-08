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台灣「紡織矽谷」洽談會 國際買主趨之若鶩

新北市經發局局長施威全與20多位國際買主。（記者陳柔蓁攝）

2016-09-08  11:08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕新北市因產業密集度高、已經組成完整聚落，充分展現供應鏈與價值的縱效，且研發能量驚人，有「紡織矽谷」美名；新北市政府經濟發展局、紡拓會今（8）日舉行「紡織品國際採購洽談會」，許多新北市紡織業者在現場與來自各國國際買主進行接洽。

本次參與採購洽談會的台灣廠商以中小企業為主，有20多位國際買主來台，品牌涵蓋Calvin Klein、H&M、Montbell等，新北市政府經發局預估後續對我採購商機上看1500萬美元。

紡拓會副秘書長楊曉琴表示：「台灣在出口方面，對紡織業的依存度高達八成，紡織一年為台灣創匯八十億美金。」她提到，台灣紡織科技及製造品質實力有目共睹，例如在2014年世界盃足球賽，Nike採用台灣環保機能布製成球衣贊助與會隊伍。

新北市經發局局長施威全指出：「紡織業比電子業為台灣創造了更多外匯與就業機會。」經發局分析，新北市紡織產業密集度高，主要分佈在板橋、新莊、三重、樹林與中和，其中，經常在國際賽事「上場」的「機能性布料」之發展是紡織傳產精神的突破與延續，經發局積極舉辦商洽活動，協助相關產業在國際爭取商機，並能延續傳產的創新、加值。

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  • 新北市經發局局長施威全。（記者陳柔蓁攝）

    新北市經發局局長施威全。（記者陳柔蓁攝）

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相關關鍵字： 洽談會 紡織 紡織矽谷 買主
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