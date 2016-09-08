升勢暫歇 新台幣早盤區間走貶
2016-09-08 11:06
〔記者盧冠誠／台北報導〕連漲4天的新台幣匯率，早盤受到國際美元反彈、主要亞洲貨幣回檔影響，連日的升勢暫告段落，轉呈區間走貶格局，靜待新的方向指引。
截至上午11點，新台幣報價為31.27元兌1美元，較昨收盤貶值3分。而上午交易區間主要落在31.25元至31.3元。
外匯交易員表示，不只新台幣漲多回檔，台股盤初也在平盤附近整理，後續資金動態，仍是主導短線新台幣波動的重要因素。
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