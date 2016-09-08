萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！

2016-09-08 09:57

〔記者張慧雯／台北報導〕9月9日才要實施庫藏股的樂陞（3662）今以跌停板開盤後，9點15分湧入大單，先是跌停板成交3887張，再以平盤價成交3620張，隨即一路向上攻，9點40分登上漲停板45.75元，局勢變化之快讓不少投資人看傻了眼。

樂陞收購自救會臉書粉絲團看到股價從跌停變成漲停，大罵「一日20％，達成。真XX福貴險中求」、「早上賣到最低，真的心好痛啊。」「這間公司 比宏達電還惡劣」、「追最高，殺自己在最低，真的是淌血的一課」。