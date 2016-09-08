9/8重要財經新聞一覽

2016-09-08 09:12

自由時報財經︰楊豊彥接兆豐總座 董事將大換血

繼兆豐金控兼兆豐銀行董事長改由張兆順接任後，行政院昨核定，由華南銀行總經理楊豊彥接任兆豐金控兼兆豐銀行總經理，取代現任總經理吳漢卿；兆豐銀公股董事也將全面撤換，兆豐金董事也會部分撤換，最快今日公布新董事名單。

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蘋果日報財經︰手機幫大忙 8月出口連2紅

財政部昨公布8月出口金額246.6億美元，為近15個月來最佳表現，年增率1%，為連續2個月成長。財政部統計處處長蔡美娜表示，三星手機與電池出狀況，台廠手機得利，國內電池大廠也可能接到急單，9月出口可望受惠轉單效應，持續正成長。不過業者對財部說法持保守態度，電池業者說：「目前並未看到急單。」

經濟日報財經︰出口連二紅 升勢確立

由於半導體需求暢旺，帶動台灣8月出口值為246.6億美元，是近15個月新高，年增率為1%，也是連續兩個月正成長。財政部表示，上升趨勢已經確立，但受到國際經濟景氣仍疲弱，預估未來出口年增率將踩小碎步前進。

工商時報財經︰有基之彈 出口奔向連3紅

半導體需求暢旺帶動我出口表現！財政部統計處長蔡美娜表示，出口連2月正成長，顯示景氣復甦為有「基」之彈，可確立出口年增率上升趨勢，9月出口連3紅可期；惟受全球景氣緩慢復甦制約，預估下半年出口成長將踩「小碎步」前進。

星島日報財經︰力阻上市改革 商界籲修例代替

證監會、聯交所共同提出的「改革上市架構」諮詢期即將完結，商界趁最後機會連環發炮，圖阻證監會擴權。帶頭反對的上市公司商會提出，修改上市規例及提高上市門檻，更能堵截「黑心股」在港上市。香港總商會則促請延長諮詢期，認為許多持份者未有時間充分作出回應。