| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

許董列被告 樂陞苦吞第七根跌停板

樂陞董事長許金龍列被告，樂陞吞第七根停板。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-08  09:14

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）董事長許金龍昨日經過訊問後改列被告，而今日開盤股價繼續苦吞第七根跌停板，股價只剩37.45元，賣單高掛一萬多張。

據了解，樂陞宣布今日將召開董事會，通過決議案，董事們將委請律師告發承銷商中國信託商業銀行及日商百尺竿頭詐欺，但此宣示仍無法阻擋股價跌勢，餘萬張。

據了解，許金龍昨日被檢調單位改列被告，且限制出境，再加上今日上午將召開董事會，不少媒體SNG車已在樂陞新店總部集結，期待許董能夠出面接受採訪。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂陞 跌停板
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：許董列被告 樂陞苦吞第七根跌停板


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.