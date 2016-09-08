許董列被告 樂陞苦吞第七根跌停板

樂陞董事長許金龍列被告，樂陞吞第七根停板。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-08 09:14

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）董事長許金龍昨日經過訊問後改列被告，而今日開盤股價繼續苦吞第七根跌停板，股價只剩37.45元，賣單高掛一萬多張。

據了解，樂陞宣布今日將召開董事會，通過決議案，董事們將委請律師告發承銷商中國信託商業銀行及日商百尺竿頭詐欺，但此宣示仍無法阻擋股價跌勢，餘萬張。

據了解，許金龍昨日被檢調單位改列被告，且限制出境，再加上今日上午將召開董事會，不少媒體SNG車已在樂陞新店總部集結，期待許董能夠出面接受採訪。