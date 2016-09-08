防斷金援 傳中投急延百億貸款 但銀行態度不明…

2016-09-08 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出國民黨各項手中貸款，正遭到各銀行的「不續貸」待遇，很可能將在今年底「斷炊」，身為國民黨最大金庫的中投公司，據報導，將邀銀行團協商，展延約百億貸款期限，不過，銀行團態度不明。

《中國時報》報導，截至7月底，國民黨黨營事業融資保證餘額有190億元，中投約 100億，最大融資行庫為兆豐票券28億，其次是合庫18億元，但重點是，金融圈正集體對國民黨「抽銀根」，不續貸訊號明確，讓國民黨恐有年底斷炊危機，為緩和財務危機，中投公司已向17家往來銀行發出通知，期待協商展延貸款。

但是，中投公司已經被不當黨產處理委員會多為首波處理對象，因而引發銀行團危機感，採取觀望態度，銀行團的說法是，中投董事長陳樹不在國內，無法對協商條件提出明確回應，只能再延後談判。