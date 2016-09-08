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歐元疲軟助攻 歐股近4月以來高點

2016-09-08  01:04

〔中央社〕在汽車製造業類股領軍下，歐洲主要股市達到接近今年4月以來高點，主因歐元疲軟推升出口類股，德國DAX指數且抹消了年跌幅。

道瓊歐洲600指數漲1.00點或0.29%，報350.46點。

英國股市FTSE 100指數漲20.53點或0.30%，報6846.58點。

法國股市CAC 40指數漲27.70點或0.61%，報4557.66點。

德國股市DAX指數漲65.84點或0.62%，報10752.98點。

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