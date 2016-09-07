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大福彩頭獎高雄開出 1注獨得1.23億！

2016-09-07  22:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月07日）開獎的第105000072期大福彩、頭獎開出1注，由高雄市楠梓區後昌路777號的庫全彩券行開出；第105000215期今彩539頭獎摃龜。

第105000072期大福彩中獎號碼為：「15、16、25、27、28、31、40，特別號：33 」，頭獎開出1注，可得1億2372萬6666元，貳獎摃龜，參獎共96注獲得，每注可得4000元，肆獎共1756注獲得，每注可得400元，普獎共1萬3713注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共9注獲得，每注可得10萬。

第105000215期今彩539中獎號碼為「02、14、15、27、37」，頭獎摃龜，貳獎共158注獲得，每注可得2萬元，參獎共6079注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬5263注獲得，每注可獲得50元。

第105000215期39樂合彩中獎號碼為「02、14、15、27、37」，四合摃龜，三合共151注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5587注中獎，每注可得1125元。

第105000215期3星彩中獎號碼為「282」，正彩共22注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000215期4星彩中獎號碼為「3308」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 今晚（9月07日）開獎的第105000072期大福彩、頭獎開出1注；第105000215期今彩539頭獎摃龜。（圖擷自台彩官網）

    今晚（9月07日）開獎的第105000072期大福彩、頭獎開出1注；第105000215期今彩539頭獎摃龜。（圖擷自台彩官網）

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