大福彩頭獎高雄開出 1注獨得1.23億！
2016-09-07 22:50
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月07日）開獎的第105000072期大福彩、頭獎開出1注，由高雄市楠梓區後昌路777號的庫全彩券行開出；第105000215期今彩539頭獎摃龜。
第105000072期大福彩中獎號碼為：「15、16、25、27、28、31、40，特別號：33 」，頭獎開出1注，可得1億2372萬6666元，貳獎摃龜，參獎共96注獲得，每注可得4000元，肆獎共1756注獲得，每注可得400元，普獎共1萬3713注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共9注獲得，每注可得10萬。
第105000215期今彩539中獎號碼為「02、14、15、27、37」，頭獎摃龜，貳獎共158注獲得，每注可得2萬元，參獎共6079注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬5263注獲得，每注可獲得50元。
第105000215期39樂合彩中獎號碼為「02、14、15、27、37」，四合摃龜，三合共151注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5587注中獎，每注可得1125元。
第105000215期3星彩中獎號碼為「282」，正彩共22注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000215期4星彩中獎號碼為「3308」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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