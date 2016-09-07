業務員擬動員500人向小英陳情 南山撂話開除
2016-09-07 22:30
〔記者廖千瑩／台北報導〕南山人壽勞資紛爭不斷，南山企業工會日前到行政院抗議南山不幫業務員加保健保，現也正全台動員，擬發動500人在9月25日到南山大股東尹衍樑舉辦的唐獎頒獎典禮上，當面向總統蔡英文陳情；南山今天發文給所有業務員，強調若有業務員利用唐獎滋事，不排除直接終止合約。
南山人壽企業工會8月底到行政院前抗議，強調南山不幫業務員加保健保，有1700名工會會員只有勞保、沒有健保，是「健保流浪兒」，批評南山罔顧勞工權益，目前工會也正正全台動員，擬在9月25日到尹衍樑舉辦的唐獎頒獎典禮上，向蔡英文遞交陳情函。
南山今天發出由資深副總黃滄爐署名的一封信給業務員，強調唐獎與南山經營無涉，任何人都不該以南山內部事務為由，利用唐獎滋事，這些破壞唐獎的動作，將被視為損害國家形象或國際人士安全。因此若業務員利用唐獎發起抗爭滋事，危害公共治安及國家形象，南山將依法令嚴加究責，甚至終止合約。
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