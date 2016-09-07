| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

業務員擬動員500人向小英陳情 南山撂話開除

2016-09-07  22:30

〔記者廖千瑩／台北報導〕南山人壽勞資紛爭不斷，南山企業工會日前到行政院抗議南山不幫業務員加保健保，現也正全台動員，擬發動500人在9月25日到南山大股東尹衍樑舉辦的唐獎頒獎典禮上，當面向總統蔡英文陳情；南山今天發文給所有業務員，強調若有業務員利用唐獎滋事，不排除直接終止合約。

南山人壽企業工會8月底到行政院前抗議，強調南山不幫業務員加保健保，有1700名工會會員只有勞保、沒有健保，是「健保流浪兒」，批評南山罔顧勞工權益，目前工會也正正全台動員，擬在9月25日到尹衍樑舉辦的唐獎頒獎典禮上，向蔡英文遞交陳情函。

南山今天發出由資深副總黃滄爐署名的一封信給業務員，強調唐獎與南山經營無涉，任何人都不該以南山內部事務為由，利用唐獎滋事，這些破壞唐獎的動作，將被視為損害國家形象或國際人士安全。因此若業務員利用唐獎發起抗爭滋事，危害公共治安及國家形象，南山將依法令嚴加究責，甚至終止合約。

廣告
  • 南山人壽企業工會8月底到行政院前抗議，強調南山不幫業務員加保健保，有1700名工會會員只有勞保、沒有健保，是「健保流浪兒」。（資料照，記者廖千瑩攝）

    南山人壽企業工會8月底到行政院前抗議，強調南山不幫業務員加保健保，有1700名工會會員只有勞保、沒有健保，是「健保流浪兒」。（資料照，記者廖千瑩攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南山人壽 南山人壽工會 抗議 陳情
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：業務員擬動員500人向小英陳情 南山撂話開除


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.