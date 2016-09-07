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台灣農林董事提名爭議 公司派、市場派再過招

2016-09-07  21:39

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣農林（2913）全面改選董事引爆董事提名爭議，公司派擬於12日召開董監事聯席補充說明會議，對於1日董事會的重大審查瑕疵補正，要求董事簽名具結「董事候選人名單，業經9月1日董事會審查完備」文件。

市場派指出，12日召開董監事聯席補充說明會議通知8席董事（包含已經辭職的2席董事）及3席監察人，唯獨常務董事詹連凱迄今仍未接獲通知。

市場派董事吳彥鋒表示，農林9月29日股東臨時會審查提名資格的程序及法定時間已過，有關9月29日全面改選議案的違法錯誤已然造成。

如果要給股東合法及公平的選舉機會，唯一補正方法，就是先撤銷已公告的違法名單，依法重新踐行合法的提名審查作業程序，經由合法召集的董事會，給股東合法提名的董事名單重新依法審查機會，並於下次合法召開的股東會再進行選舉案。

12日召開董監事聯席補充說明會議，形同要求董事為9月1日董事會審查重大瑕疵背書。

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  • 市場派指出，12日召開董監事聯席補充說明會議通知8席董事（包含已經辭職的2席董事）及3席監察人，唯獨常務董事詹連凱（中）迄今仍未接獲通知。（資料照，記者楊雅民攝）

    市場派指出，12日召開董監事聯席補充說明會議通知8席董事（包含已經辭職的2席董事）及3席監察人，唯獨常務董事詹連凱（中）迄今仍未接獲通知。（資料照，記者楊雅民攝）

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