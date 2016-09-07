百家供應商老闆 友情護盤群聯站回月線

2016-09-07 21:26

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）8月營收與獲利同創歷史新高，今日股價收復月線，群聯股價在假帳風暴事件後得以快速回穩，據了解，除了有潤泰集團總裁尹衍樑、合作夥伴金士頓進場買股支持外，群聯近百家零組件供應商也情義相挺，一同發起力挺潘健成活動，近一個月紛紛進場為群聯友情「護盤」。

連接器廠唯晟老闆洪水棟和群聯董座潘健成認識15年，他說：「我甲你共，潘仔（台語發音）是一個百分之一百值得信賴的人啦！我認識他這麼多年，他從不說假話，他也沒有騙過人，他遇到問題沒在怕的啦！我支持他、相信他，所以群聯發生這種事，我和他的生意照做，我分批加碼群聯，我挺他！」

群聯目前約有200多家中小型供應廠商，其中約有168家是群聯一路相挺扶持轉型成功的傳統家庭工廠，潘健成遭逢假帳風波近一個月以來，一家供應商都沒跑掉，甚至這些PCB、塑料件、金屬機殼、塑膠機殼、連接器、包材、電測等零子零件工廠老闆還自掏腰包進場加碼投資群聯。

過去群聯透過供應鏈管理系統協助中小型供應商升級，帶著這些台灣廠商一起進入國際市場，近5年來，群聯還舉辦「縮短付款期限」尾牙抽獎，業界廠商付款票期為90天，只要群聯長期合作的供應商，品質與交貨情況績優，就有機會抽到15天就付貨款的大獎，現在潘健成身陷假帳風暴，這些供應商也以實際行動回饋潘健成。