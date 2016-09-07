| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樂陞董座許金龍當庭轉列被告 庭訊嚎啕大哭 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

瓦城8月營收3.61億 年增8.97％

2016-09-07  20:46

［記者楊雅民／台北報導］瓦城（2729）公布8月營收為3.61億，年增8.97%，累計1~8月營收達26.63億元，年增13.06%。

瓦城泰統表示，該集團今年下半年加速拓點，旗下湘菜品牌「1010湘」於7月初前進淡水，新泰式麵食「大心 」亦先後進駐嘉義、宜蘭，同時進軍台中餐飲一級戰區中友百貨及新光三越中港店。

目前旗下品牌在兩岸總店數已達99家，本月將正式達到100店目標，正式擠進「百店俱樂部」。

廣告
  • 瓦城下半年加速拓點，本月將達成百店目標。（圖擷自官網）

    瓦城下半年加速拓點，本月將達成百店目標。（圖擷自官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 瓦城 瓦城泰統
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：瓦城8月營收3.61億 年增8.97％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.