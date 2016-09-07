瓦城8月營收3.61億 年增8.97％

2016-09-07 20:46

［記者楊雅民／台北報導］瓦城（2729）公布8月營收為3.61億，年增8.97%，累計1~8月營收達26.63億元，年增13.06%。

瓦城泰統表示，該集團今年下半年加速拓點，旗下湘菜品牌「1010湘」於7月初前進淡水，新泰式麵食「大心 」亦先後進駐嘉義、宜蘭，同時進軍台中餐飲一級戰區中友百貨及新光三越中港店。

目前旗下品牌在兩岸總店數已達99家，本月將正式達到100店目標，正式擠進「百店俱樂部」。