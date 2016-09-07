大福彩、今彩539開獎囉！

2016-09-07 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月7日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：15、16、25、27、28、31、40。特別號33。

今彩539：02、14、15、27、37。

39樂合彩：02、14、15、27、37。

3星彩：282。

4星彩：3308。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。