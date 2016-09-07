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兆豐銀董事將全面改派 工會籲恢復2勞工席次

2016-09-07  20:08

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀董事將全面改派，兆豐銀工會今日拜訪民主進步黨立法院黨團總召柯建銘，希望能為工會爭取，回復原有的2席勞工董事席次。

兆豐銀工會指出，目前在兆豐銀董事會中，兆豐銀工會僅有1席，但該工會原本在董事會中有2席，因本次董監改選時，前董事長蔡友才安排自己友人進駐董事會，將此縮減工會原有的席次。

兆豐銀工會指出，根據規定，政府若持有股權逾2成，勞工董事席次不得少於3分之1，兆豐銀董事席次共15席，而泛公股持有兆豐金股權目前達23%，且兆豐金百分之百持有兆豐銀股權，因此，先前財政部允諾給予工會2席勞工董事席次。

不過，原本工會擁有的2席，因前董事長蔡友才欲安插自己人，因此縮減了勞工董事席次。工會抱怨，蔡友才把持董事會長達10年，15席董事中，總經理、副總經理人數加上自己友人超過半數，導致每次董事會中，發言董事屈指可數。

工會指出，既然已經政黨輪替了，希望可以藉此機會，好好為董事會換血，但也希望可以恢復工會應有的勞工董事席次。

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  • 兆豐銀董事將全面改派，兆豐銀工會今日拜訪民主進步黨立法院黨團總召柯建銘，希望能為工會爭取，回復原有的2席勞工董事席席次。（資料照，記者李靚慧攝）

    兆豐銀董事將全面改派，兆豐銀工會今日拜訪民主進步黨立法院黨團總召柯建銘，希望能為工會爭取，回復原有的2席勞工董事席席次。（資料照，記者李靚慧攝）

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