| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南、高雄、屏東豪雨特報 工商團體10點決定 明是否出席基本工資審議 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

董事大地震 楊豊彥接任兆豐金、兆豐銀總經理

2016-09-07  18:58

［記者吳佳蓉／台北報導］兆豐官派董事人事撤換再一波！據了解，兆豐金控及兆豐銀總經理一職確定換角，將由現任華南銀行總經理楊豊彥接任，取代現任兆豐總經理吳漢卿，兆豐董總人事改派至此告一段落。

至於其餘官派董事的更換名單，將於近日出爐，知情人士表示，大多數董事將遭撤換，新官派董事，將新增財務金融及內控內稽背景的專家學者。

外界認為，此次找來楊豊彥接任，主要是想借重其豐富的外派經驗及國際觀，化解兆豐海外遵法問題。楊畢業於台大商學系，畢業後一路從基層行員做起，待過台銀紐約分行、南非分行、洛杉磯分行等地，也曾任國際部經理及總行副總經理等職務，資歷完整，金融專業足夠。

廣告
  • 兆豐金控官派董事人事撤換再一波！據了解，總經理一職確定將由現任華南銀行總經理楊豊彥接任。（資料照，記者盧冠誠攝）

    兆豐金控官派董事人事撤換再一波！據了解，總經理一職確定將由現任華南銀行總經理楊豊彥接任。（資料照，記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐銀涉洗錢 楊豊彥 總經理
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：董事大地震 楊豊彥接任兆豐金、兆豐銀總經理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.