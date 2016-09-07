董事大地震 楊豊彥接任兆豐金、兆豐銀總經理
2016-09-07 18:58
［記者吳佳蓉／台北報導］兆豐官派董事人事撤換再一波！據了解，兆豐金控及兆豐銀總經理一職確定換角，將由現任華南銀行總經理楊豊彥接任，取代現任兆豐總經理吳漢卿，兆豐董總人事改派至此告一段落。
至於其餘官派董事的更換名單，將於近日出爐，知情人士表示，大多數董事將遭撤換，新官派董事，將新增財務金融及內控內稽背景的專家學者。
外界認為，此次找來楊豊彥接任，主要是想借重其豐富的外派經驗及國際觀，化解兆豐海外遵法問題。楊畢業於台大商學系，畢業後一路從基層行員做起，待過台銀紐約分行、南非分行、洛杉磯分行等地，也曾任國際部經理及總行副總經理等職務，資歷完整，金融專業足夠。
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