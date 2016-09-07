擬同意調漲工資 工商團體：本勞、外勞要脫鉤

2016-09-07 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕在7月底召開的第一次「基本工資審議會」，因工商團體缺席導致破局，行政副院長林錫耀今邀請7大工商團體到政院溝通，會後商總副理事長許舒博表示，「不排斥稍微調高基本工資」，但要求本勞外勞應該脫鉤，政府對做出的決議也要有擔當。

7大工商團體自6月27日宣佈全面退出勞資協商後，更缺席7月底召開的「基本工資審議會」，針對明日將召開的第二次審議會，工商協進會理事長林伯豐今又向外界表示，7大工商團體仍將全數缺席，林錫耀今則邀請7大工商團體到政院溝通。

《蘋果》報導，今天除工商協進會未派代表外，其餘團體都有派代表到政院與會。許舒博在會後指出，企業主都贊成調漲基本工資，但目前提出的額度太高，企業會掛希望本勞及外勞能脫鉤，且使用外勞本來就是要提升國際競爭力。

許舒博提到，民進黨身為執政黨要有擔當，黨內部也要協調好，若立院民進黨黨團對政院版本有意見，也許可以把案子撤回來，他認為工資調漲可以訂出一套像油價的公式，每年按公式調整，就不用每年都在為調漲工資吵架，而執政黨也不要讓這議題一直延燒，「要怎麼訂趕快訂，你是政府要有擔當責任。行政院跟立法院不能兩頭馬車。」

許舒博指出，林錫耀在會中堅持一例一休跟全國休假天數一致是政府政策，不會改變，但針對有勞方一直說有公司苛刻員工，許則希望勞方明確指出是哪家公司，別一竿子打翻一條船，讓資方好像都是十惡不赦，「我們承擔不起」。