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「越大咖越好！」 投保中心籲樂陞投資人登記求償

2016-09-07  19:22

〔記者陳永吉／台北報導〕樂陞案造成投資人重大損失，投資人及期貨交易人保護中心（以下簡稱投保中心）董事長邱欽庭今天呼籲，雖然已有五千人來申訴，但現在投保中心要先進行假扣押，因此希望參與公開收購的樂陞股東明（8）日起到投保中心辦理求償登記，而且「越大咖越好」!

邱欽庭指出，現在只要二十位投資人就能起訴，而假扣押是看金額，不是看人數，也就是說有越多金額的請求權，就能扣到越多資產，所以需要大咖越早來，不過目前所知，百尺竿頭的資產，就是樂陞股票。

邱欽庭表示，目前要幫投資人爭取的賠償，包括百尺竿頭應該依據公開收購契約，八月二十六日應該每股付給參與公開收購的投資人一二八元，但對方不履約，因此要從八月二十六日起計算延遲利息；還有就是從一二八元起股價下跌所造成的損害賠償，若計算到今天為止，投資人每股損失八十餘元。

邱欽庭指出，投保中心目前已經提供完整的登記文件，參與公開收購的兩萬名投資人只要下載後簽名，並填入個人資料，在九月二十日前寄回，後面的求償事宜投保中心會幫投資人處理，如果請求權金額越高，投保中心會越早採取行動。

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  • 投保中心董事長邱欽庭。（記者陳永吉攝）

    投保中心董事長邱欽庭。（記者陳永吉攝）

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