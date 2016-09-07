友達8月營收今年新高 訂單能見度到年底
2016-09-07 18:31
〔記者陳梅英／台北報導〕進入市場旺季，加上三星擬關閉7代線進入倒數計時，品牌廠積極補貨，友達（2409）今日發布8月合併營收為289.5億元，創下去年10月以來新高，月增率7.9%，年減5%。
以出貨量來看，友達8月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦等約達1,038萬片，較7月份大幅增加15%，中小尺寸面板出貨量約1,213萬片，月減率5.6%。
群創（3481）則預計9月9日發布8月營收、出貨數字。
友達董事長彭双浪日前表示，上一次面板有錢買不到是2007年，因為中國LCD產能開出不如預期，部分面板廠甚至有關廠準備以及產線轉換，目前大、中、小尺寸全面拉緊報，友達產能已經滿載，訂單能見度並可看到年底。
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