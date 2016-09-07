聯發科8月合併營收創歷史新高 月增4.24％

2016-09-07 18:00

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）8月合併營收再創歷史新高，首度突破250億元大關，達258.70億元，月增4.24%，年增36.09%，累積1-8月合併營收達1791.22億元，年增36.21%。

聯發科因中國智慧型手機客戶需求強勁，晶片持續缺貨，表現優於預期，聯發科預估第3季合併營收可望再創單季新高，季增8-16%，單季合併營收介於783億元至840億元，並預估第3季智慧型手機和平板晶片出貨1.45億至1.55億套。

不過，雖然聯發科營收創新高，因第3季因市場競爭激烈，加上沒有新品加持，毛利率仍有下滑壓力。