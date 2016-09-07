出口連二正 陳添枝：有機會看到景氣紅燈
2016-09-07 18:06
〔記者陳梅英／台北報導〕財政部今日發布8月進出口統計數據，在出口部分已經連續2個月呈現正成長，國發會主委陳添枝表示，整體經濟趨勢向上發展，景氣燈號轉綠燈不會是曇花一現，他更指出，若製造業能延續復甦力道，有機會在這波景氣循環中看到燈號亮紅燈。
從歷史資料來看，上一次台灣景氣燈號亮起紅燈是在2010年8月，迄今已經連續71個月未曾亮過代表景氣熱絡的紅燈，不過陳添枝認為，目前製造業復甦情況強勁，整體產業趨勢往上，相當有機會在這波景氣循環中看到紅燈。
而國發會上月發布7月景氣燈號，才剛亮起了17個月以來的首顆綠燈，陳添枝也說，由領先指標以及同時指標持續往上趨勢來看，綠燈不會是曇花一現。
陳添枝指出，目前各大產業以製造業復甦力道較強，尤其國內半導體業、ICT復甦情況顯著，也帶動台灣出口動能轉穩，最近製造業經理人採購指數（PMI）連6個月在50以上呈現擴張情況，不過服務業包括觀光、房地產、運輸的訊號都有些微弱，甚至也出現一些風險，其中在房地產部分，因為房價居高不下，加上地方政府稅賦增加，多少影響房仲業發展。
從外在因素來看，國際貿易的趨緩，如近期南韓航運企業的倒閉，可以看到進出口貿易低迷，必須持續關注。
陳添枝說，在全球經濟成長緩慢下，台灣也很難例外，但國發會所發布的景氣燈號，構成項目是採年對年比較，景氣燈號要突然爬升比較困難，不過只要往上趨勢不變的話，這波景氣循環要看到紅燈有機會。
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