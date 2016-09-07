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樂陞董事明日提告中信銀與百尺竿頭詐欺！

2016-09-07  17:31

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）宣布，預計於明（8）日召開董事會，通過決議案，董事們將委請律師告發承銷商中國信託商業銀行及日商百尺竿頭詐欺。

事實上，8月30日樂陞召開臨時股東會時，董事長許金龍即在股東會上公開表示「總經理陳逸與北京財務長都是此次公開收購案的應賣人，若百尺竿頭不履約，陳逸將提出應賣權利受損訴訟，歡迎所有應賣的樂陞股東一起參加。」

據了解，明日董事會主要是為了上次臨時股東會時，給股東的承諾，將狀告中信銀與百尺竿頭詐欺。

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  • 樂陞（3662）宣布，預計於明（7）日召開董事會，通過決議案，董事們將委請律師告發承銷商中國信託商業銀行及日商百尺竿頭詐欺。圖為樂陞董事長許金龍。（資料照，記者張慧雯攝）

    樂陞（3662）宣布，預計於明（7）日召開董事會，通過決議案，董事們將委請律師告發承銷商中國信託商業銀行及日商百尺竿頭詐欺。圖為樂陞董事長許金龍。（資料照，記者張慧雯攝）

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