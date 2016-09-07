台灣電子競技聯盟董事長 華義董座徐培菁接任
2016-09-07 17:18
〔記者張慧雯／台北報導〕台灣電子競技聯盟召開董事會議，由新任華義國際數位娛樂董事長徐培菁接任董座，持續推廣電競，期許透過深度的溝通，屏除社會大眾對於電競的刻板印象，同時持續拓展台灣在電子競技上的國際知名度，與國際電競體育賽事接軌，建立完整的電競產業鏈。
徐培菁表示，未來TeSL也不只會在台灣舉辦各項電競比賽，而是會透過產、官、學合作的方式，提升電子競技的產業地位；目前已經在進行的「4加3計畫」，由大學帶領著高中來做到學制的銜接，透過TeSL給予協助，提供學校與電子競技的周邊廠商的合作、教學、實習，並且建置完整的電競教室讓學生擁有優良的學習環境，以培育產業未來人材。
未來TeSL也會致力加深官方的共同合作，透過社群網路與新媒體，進一步的傳達電競產業的相關概念，使普羅大眾能夠認識與熟悉台灣電競產業的未來發展。
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