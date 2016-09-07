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仲琦8月營收 創今年新高

2016-09-07  16:47

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦科技（2419）8月營收為8.18億元，年增6.68%，月增44.85%，創年度單月營收新高。

仲琦（Hitron） DOCSIS 24x8的Cable Gateway 在北美出貨量持續攀升。仲琦指出，近一年來，電信業者積極布建EPON/GPON網路，卯足全力來推動各類寬頻影音服務，促使有線電視業者也開始藉由DOCSIS 3.1版本之Cable連網裝置，來提供家庭內無線分享、影音傳輸管理等服務，再加上透過此技術，就可以讓其下行/上行頻寬分別達到4.8Gbps/1.94Gbps.目前客戶端需求湧現，歐洲及美國市場在今年第四季開始轉換為DOCSIS 3.1版本，包括Cable Modem以及網路監控等新產品已陸續展開出貨，3.1商機引爆在即。

仲琦今年營收在產缐滿載及訂單能見度高的情況下將持續成長，且仲琦旗下系統整合廠互動（6486）也將於9月上櫃，同時第四季為電信設備入帳高峰，系統整合業務進入傳統出貨旺季，對第四季營收亦有明顯挹注，預料將帶動營運呈現較大幅的成長。

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  • 仲琦科技（2419）8月營收為8.18億元，年增6.68%，月增44.85%，創年度單月營收新高。圖左為仲琦董事長鄭炎為。（資料照，記者王憶紅攝）

    仲琦科技（2419）8月營收為8.18億元，年增6.68%，月增44.85%，創年度單月營收新高。圖左為仲琦董事長鄭炎為。（資料照，記者王憶紅攝）

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