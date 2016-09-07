出口連二正！ 8月出口成長1％

財政部今公布8月出口246.6億美元，較上年同月成長1%，連續兩個月正成長。（法新社）

2016-09-07 16:21

［記者吳佳蓉／台北報導］出口連二正！財政部今公布8月出口246.6億美元，較上年同月成長1%，連續兩個月正成長，在電子產品動能帶動下，持續小幅正成長。

財政部統計處處長蔡美娜表示，雖全球景氣成長步調持續滯緩，但受半導體市況逐漸回溫，且農工原料價格止跌，因此帶動出口維持正成長；預估未來出口可逐季改善。

財政部統計，8月出口246.6億美元、進口206.7億美元，分別較去年同期成長1%、衰退0.8%。累計前8個月出口1801億美元，較去年同期減少6.6%，累計前8個月進口1484.8億美元，較去年同期減少8.1%。