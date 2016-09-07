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新台幣收盤再飆1.72角 創近1個月新高

2016-09-07  16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天持續受到外資匯入、台股上漲激勵，終場勁揚1.72角，以31.24元兌1美元作收，匯價連4升並創近1個月新高，台北外匯經紀公司成交量為9.13億美元。

外匯交易員表示，在熱錢簇擁下，台股創下波段新高，新台幣也維持強勁升勢，在外資尚未轉向前，新台幣仍將面臨一定程度的升值壓力，不排除往31元大關靠攏。

新台幣今以31.250元開出，最高31.185元、最低31.294元，終場收31.240元。

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  • 新台幣匯率今天持續受到外資匯入、台股上漲激勵，終場勁揚1.72角，以31.24元兌1美元作收，匯價連4升並創近1個月新高。（法新社）

    新台幣匯率今天持續受到外資匯入、台股上漲激勵，終場勁揚1.72角，以31.24元兌1美元作收，匯價連4升並創近1個月新高。（法新社）

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