| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》義大犀牛2.8億賣富邦 蔡承儒擔任領隊 連日雨下不停 豪、大雨特報增至9縣市 出口連二正！ 8月出口成長1％ 遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

提前認列罰款 兆豐金8月稅後仍賺27.87億

2016-09-07  15:45

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今日公告8月自結獲利，由於兆豐銀行紐約分行遭NYDFS裁罰 1.8億美元（新臺幣56億7396萬元）已認列至半年報，因此，8月獲利並未出現大幅虧損，稅後盈餘仍有27.87億元，前8月稅後盈餘150.60億元，EPS1.11元，但金控全年要賺300億元的目標，是不可能達成了。

兆豐金原在7月公布的半年自結獲利，前6月的稅後盈餘亮眼，預期全年獲利可上看300億元，不過，受到遭NYDFS裁罰近57億元的影響，簽證會計師依國際會計準則公報第10號規定，要求需依據事實發生日，在今年半年報認列。

兆豐金因此在8月23日公告調整半年報，將今年上半年累計自結稅前盈餘由184.81億元，調整為128.07億元，大減三成，不過，8月自結獲利因此不至於出現虧損。

根據兆豐金公告，兆豐金8月稅前盈餘32.39億元、稅後盈餘27.87億元，累計前８月稅前盈餘193.3億元、稅後盈餘150.60億元、EPS1.11元。

子公司兆豐銀行方面，8月稅前盈餘26.37億元、稅後盈餘22.66億元、累積前8月稅前盈餘155.09億元，稅後盈餘122.98億元。

兆豐金控105年8月31日每股淨值為21.31元。

廣告
  • 兆豐金（2886）今日公告8月自結獲利，由於兆豐銀行紐約分行遭NYDFS裁罰1.8億美元已認列至半年報，因此，8月獲利並未出現大幅虧損。（資料照，記者李靚慧攝）

    兆豐金（2886）今日公告8月自結獲利，由於兆豐銀行紐約分行遭NYDFS裁罰1.8億美元已認列至半年報，因此，8月獲利並未出現大幅虧損。（資料照，記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐金控 兆豐銀涉洗錢
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：提前認列罰款 兆豐金8月稅後仍賺27.87億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.