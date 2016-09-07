提前認列罰款 兆豐金8月稅後仍賺27.87億

2016-09-07 15:45

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今日公告8月自結獲利，由於兆豐銀行紐約分行遭NYDFS裁罰 1.8億美元（新臺幣56億7396萬元）已認列至半年報，因此，8月獲利並未出現大幅虧損，稅後盈餘仍有27.87億元，前8月稅後盈餘150.60億元，EPS1.11元，但金控全年要賺300億元的目標，是不可能達成了。

兆豐金原在7月公布的半年自結獲利，前6月的稅後盈餘亮眼，預期全年獲利可上看300億元，不過，受到遭NYDFS裁罰近57億元的影響，簽證會計師依國際會計準則公報第10號規定，要求需依據事實發生日，在今年半年報認列。

兆豐金因此在8月23日公告調整半年報，將今年上半年累計自結稅前盈餘由184.81億元，調整為128.07億元，大減三成，不過，8月自結獲利因此不至於出現虧損。

根據兆豐金公告，兆豐金8月稅前盈餘32.39億元、稅後盈餘27.87億元，累計前８月稅前盈餘193.3億元、稅後盈餘150.60億元、EPS1.11元。

子公司兆豐銀行方面，8月稅前盈餘26.37億元、稅後盈餘22.66億元、累積前8月稅前盈餘155.09億元，稅後盈餘122.98億元。

兆豐金控105年8月31日每股淨值為21.31元。