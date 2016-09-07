「隆中網絡」明上櫃 掛牌價每股106元

2016-09-07 15:27

〔記者張慧雯／台北報導〕隆中網絡（6542）明（8）日掛牌上櫃，正式成為上市櫃遊戲類股的新成員；而公開申購結果出爐，總計超過10萬人參與申購，中籤率為0.67%，並將以每股106元正式掛牌上櫃。

隆中網絡今年上半年度成績穩健成長，稅後淨利已達到去年全年的129%，營收及獲利均維持高成長動能。近年除深耕港台市場外，並積極跨足海外地區遊戲發行市場，因此隆中網絡在多區域多產品發行策略發酵下，規模經濟逐漸形成，業績也穩定成長。

隆中網絡以每年平均發行50款手機遊戲為目標，發行量較其他同業大，以致近年來營收規模呈現穩健成長。第三季受到《Pokemon GO》遊戲在全球掀起一股熱潮，以及同業競品大量推出擠壓市場的影響，因此，營運團隊重新調整發行節奏，策略走向以保守穩健為原則，多款遊戲大作順勢遞延至第四季發行，營運策略採穩中求勝，並審慎樂觀看待未來營運實績能穩步成長。