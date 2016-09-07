匯豐調查：美國留學費用冠全球 英國居次

2016-09-07 15:25

〔記者李靚慧／台北報導〕匯豐集團今日發布最新調查報告指出，全球達35%的家長希望子女能在國外接受大學教育，台灣父母希望子女出國唸大學的比例更高達38%，尤其偏好赴美國留學，不過，國際學生在美國一年的學費高達33,215美元，是全球最貴。

匯豐集團《教育的價值：未來棟樑》最新公布的數據指出，家長希望子女能在國外接受大學教育的比例，以印尼（60%）、阿拉伯聯合大公國（58%）及香港（54%）的比例最高，台灣的比例也高達38%。

至於全球父母最希望孩子去哪裡留學？調查發現，美國仍是全球家長的首選，從50個國家中，約一半的家長（48%）選擇美國，其他偏好的國家，還有英國（44%）、澳洲（38%）及加拿大（23%）。

不過，僅就學費支出，國際學生在美國一年的學費高達33,215美元，也是50個國家之冠。第二貴的是加拿大，一年學費平均30,518美元、第三貴則是英國的29,656美元。

匯豐銀行引述國際教育協會（Institute of International Education）的數據指出，目前全球共有450萬名國際學生，預計到2025年，國際學生的人數將倍增至800萬。