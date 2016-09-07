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三大法人買超69億 外資買超70億
2016-09-07 15:07
台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣69.83億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣69.83億元。
外資今天買超70.06億元，投信買超6.0億元，自營商賣超6.23億元。
台股今天上漲 77.22點，收在9259.07點，成交值新台幣868.96億元。
|105年09月07日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,602,203,290
|750,521,890
|851,681,400
|自營商（避險）
|4,571,923,989
|6,047,276,962
|-1,475,352,973
|投信
|1,231,836,030
|631,066,319
|600,769,711
|外資及陸資
|26,990,781,276
|19,984,425,203
|7,006,356,073
|合計
|34,396,744,585
|27,413,290,374
|6,983,454,21
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