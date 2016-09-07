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三大法人買超69億 外資買超70億

台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣69.83億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2016-09-07  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣69.83億元。

外資今天買超70.06億元，投信買超6.0億元，自營商賣超6.23億元。

台股今天上漲 77.22點，收在9259.07點，成交值新台幣868.96億元。

105年09月07日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,602,203,290 750,521,890 851,681,400
自營商（避險） 4,571,923,989 6,047,276,962 -1,475,352,973
投信 1,231,836,030 631,066,319 600,769,711
外資及陸資 26,990,781,276 19,984,425,203 7,006,356,073
合計 34,396,744,585 27,413,290,374 6,983,454,21

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