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擴大市場布局 鑫盛傳媒投資電影《角頭2》
2016-09-07 15:05
〔記者張慧雯／台北報導〕台灣影視IP開發業者鑫盛傳媒（6587）為擴大市場布局，首次跨足電影投資由理大出品的電影《角頭2》，未來不排除進一步延伸至電視劇；
此次參投電影《角頭2》展示鑫盛在電影IP市場的戰略與企圖，投資近千萬元；鑫盛目前資本額為1.39億元，7月已公開發行，年底前擬上興櫃，明年第三季預計上櫃，屆時資本額將從1.39億元擴增至2億元。
鑫盛是台股影視文創類股中具有兩岸三地影視IP多元化開發成功經驗的業者，由於近年來中國網路視頻平台快速崛起，創造超過人民幣500億元以上的龐大影劇市場商機，除《來自未來的史密特》、《麵包樹上的女人》等已成功打進大陸影劇市場的領先優勢，為搶進新型態的網路大電影市場與愛奇藝等…一線網路視頻平台洽談《2貨特工》網路大電影的投資與製作，有機會創造未來營運的下一波成長動能。
鑫盛表示，2015年營收達5800萬元，稅後淨利與每股稅後盈餘（EPS）分別為1052萬元與2.47元，2016年上半年合併營收約4800萬元，已近去年全年表現，凸顯鑫盛在IP開發上的成功經驗將成為台灣影視業者進軍兩岸影劇市場的領航者。
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