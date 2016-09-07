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最貴豪宅換人做 信義富邦每坪358萬元成交

信義富邦1樓每坪358萬元成交，成全台最高豪宅。（記者徐義平攝）

2016-09-07  14:40

〔記者徐義平／台北報導〕史上最貴豪宅出爐，每坪不只破300萬，更將近360萬元。根據內政部實價網最新揭露資訊，2014年12月，北市信義計畫區豪宅「信義富邦」1樓成交1戶，總價5.5億元，坪數181.35坪，扣除車位價格與坪數後，每坪高達358萬元，締造史上最貴豪宅紀錄。

根據地籍資料，該戶是以億銈投資公司名義買下松勇路27號1樓，董事長為莊宏仁，董事之一則為郭台銘女兒郭曉玲，監察人則是郭台銘兒子郭守正，外界預測應與郭台銘再度置產有關，連同該戶，郭台銘家族已持有該社區共計4戶，且都是位於27號的1、2、3、5樓層。

東森房屋研究中心副理于靜芳指出，該戶最貴豪宅約188.35坪、總價高達5.5億元，若拆算2車位，39.82坪、每個車位700萬元估算，單價每坪高達358萬元，已經勝過「帝寶」每坪298.2萬元的紀錄，成為全台最貴豪宅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，實價揭露一口氣揭露4筆指標豪宅「信義富邦」的實價資料，結果有筆2014年12月的一樓特殊戶別，成交5.5億元，換算每坪約358萬元，寫下實價豪宅新天價，而最近一筆的信義富邦透天戶則是今年7月成交，該豪宅國際館則又揭露一筆3層樓的透天實價紀錄，總價7.5億元，坪數約347.51坪，創今年豪宅單筆總價最高紀錄。

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