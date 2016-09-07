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得易衝刺會員數 年底目標400萬戶

2016-09-07  14:32

〔記者王憶紅／台北報導〕得易Ponta全力衝刺Q4新會員數，砸重金祭出夢幻逸品大抽獎活動，並首次與國營事業機構台灣中油進行紅利點數轉換，東森整合行銷總經理宋湘嵐指出，目前會員數約230萬戶，預計到年底可達400萬戶。

宋湘嵐表示，此次與中油合作，首次兌換可用得易Ponta 100點換成100元中油購物金，再抽一年免費加油金，復興航空也加入轉點行列，為年底目標突破400萬會員數完整佈局；加上全台北中南交通累點全面啟動，捷運、台鐵、公車及腳踏車，串聯起通勤族交通累點完整版圖。

宋湘嵐表示，消費者只要在東森購物、義美食品、OK超商、萊爾富便利商店等得易Ponta合作特約商消費，或乘坐大眾交通工具，進行得易Ponta累點，不限消費金額均可獲得抽獎機會，也可將累積到的點數轉換為中油購物金或一卡通加值金兌換券，把車資或油錢再賺回來。會員不但可實質獲得回饋，還有機會抽中夢幻逸品，百萬名車、iphone7、 Dyson吸塵器、和長榮台北日本來回機票，消費愈多中獎機率愈高，得易Ponta持續整合不同合作特約商，再加入亮眼的行銷優惠，架構出多元完整的點數生活圈。

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  • 東森整合行銷整合各企業，衝刺年底400萬會員數目標。（記者王憶紅攝）

    東森整合行銷整合各企業，衝刺年底400萬會員數目標。（記者王憶紅攝）

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