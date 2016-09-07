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台股大漲77.22點 創14個月新高
2016-09-07 14:28
台股終場上漲77.22點，以9259.07點作收，創近14個月來新高。（翻攝雅虎網站）
〔記者王憶紅／台北報導〕台股在資金行情簇擁下，週三早盤開高站回9200點，並一路攻高，終場上漲77.22點，以9259.07點作收，創近14個月來新高，成交量868億元。匯市部分，也因為熱錢推升，新台幣匯價持續狂飆，盤中一度升逾2角，挑戰31元關卡，呈現股匯雙漲情形。
綜觀台股盤中表現，由晶圓代工龍頭台積電領軍，股價攻上近16年來新高，市值衝擊4.7兆元，創歷史新高，引領半導體族群齊聲高歌，類股漲幅逾2%。股王大立光、準股后精測、精華等高價電子股受到激勵，同步漲逾2%。非電子部分，以塑膠、橡膠、汽車、百貨零售、製藥等，盤中漲幅1%以上，表現亮眼。
第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，美國9月升息機率降溫、蘋果iPhone7新機發表，台股重回外資懷抱。累計近2個交易日，外資法人已買超176億元，台指期淨多單爆增至8.7萬多口新量，為推升指數連3日大漲的攻臣。
技術面，日KD由50以下低檔區反轉交叉向上，短線氣勢轉強，中長期來看，周KD雖於80以上高檔鈍化，但月KD和季KD上向趨勢不變。
由於國內景氣回溫，8月景氣對策燈號亮出本波循環以來的第一顆綠燈，8月製造業PMI續揚0.8至55，連續6個月向上擴張，並攀至近17個月新高。時序進入電子業傳統出貨旺季，同時9月百貨業周年慶活動開打，進出口貿易轉熱，預料9月景氣燈號可維持穩定的綠燈。
因此，對於台股後市正面看待。但因為短線累計漲幅已大，操作上不宜躁進，建議鎖定具業績成長題材支撐的個股，以「買黑不買紅」的策略，穩健布局。看好半導體、電競PC、智慧型手機、ADAS等族群。
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